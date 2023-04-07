В Великобритании могут запретить душ с сильным напором воды

В Великобритании могут запретить использование душа с сильным напором воды и туалеты с двойным смывом в рамках планов правительства по экономии воды. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила британская газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Программа рассматривается в рамках предложения по сокращению личного потребления воды на 20% к 2038 году. Согласно плану по охране окружающей среды, к 2050 году каждый британец будет потреблять 110 л в день.

Кроме этого, другие предложения включают новые стандарты для душевых установок, кранов и туалетов с обязательной маркировкой об эффективности использования воды.

Отмечается, что туалет с двойным смывом, который был разработан для экономии воды, фактически тратит миллиарды галлонов каждый год.