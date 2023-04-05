Украина хочет сдать в аренду странам Евросоюза треть своих газохранилищ

Украина предложила европейским странам взять в аренду хранилища газа объемом 10 млрд куб. м. Об этом в среду сообщает брюссельский портал Euractive со ссылкой на председателя правления компании "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим предложить наши хранилища европейцам <...>. Сейчас мы можем предоставить до 10 млрд куб. м хранилищ", - цитирует издание Чернышова. По данным портала, заявление было сделано в ходе обсуждения между представителями Украины и ЕС итогов первого отопительного сезона в Европе без полноценных поставок российского газа.

Чернышев также заявил, что в Украине самые большие газовые хранилища в Европе, общий объем которых составляет около 31 млрд куб. м. Этого, по его словам, более чем достаточно для внутреннего потребления. "Я могу гарантировать, что мы можем сдать это пустое место в аренду европейским странам, которые могут хранить газ в Украине. И когда им это нужно, то они могут вернуть его в Европу", - сказал глава компании.