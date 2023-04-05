В Париже на Триумфальной арке вывесили баннер против повышения пенсионного возраста

Баннер с лозунгом против повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет в рамках правительственной реформы вывесили на одной из главных достопримечательностей Парижа - Триумфальной арке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На баннере написано: "Нет 64 годам" и изображен логотип одного из крупнейших профцентров Франции - "Всеобщей конфедерации труда". Растяжка появилась на Триумфальной арке в среду днем и провисела до 13:30 (15:30 по бакинскому времени), после чего ее начали сворачивать.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн провела встречу с представителями профсоюзов, которая продлилась меньше часа и была оценена лидерами профцентров как "провальная". По ее итогам они призвали сторонников к продолжению демонстраций и забастовок.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. Десятый день общенациональной акции протеста состоялся во Франции 28 марта и собрал, по данным МВД, около 750 тыс. человек. Следующие демонстрации намечены на 6 апреля.