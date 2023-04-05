https://news.day.az/world/1552929.html Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams
Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх назвала сроки поставки Украине танков Abrams, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, Соединенные Штаты рассчитывают поставить Киеву танки Abrams до конца года. Она также отметила, что обучение украинских военных их использованию до сих пор не началось.
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