Турция закрыла воздушное пространство для рейсов из Сулеймании

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов, использующих международный аэропорт Сулеймание на севере Ирака ввиду роста угрозы терактов со стороны боевиков террористической организации РПК, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич сообщил, что запрет на использование турецкого воздушного пространства самолетами, совершающими посадку либо вылетающими из аэропорта Сулеймания, вступил в силу с 3 апреля.

По его словам, причина решения - активизация террористов РПК в Сулеймание, а также просачивание пособников этой кровавой организации в систему воздушной гавани, что угрожает безопасности полетов.

Запрет на первом этапе будет действовать до 3 июля 2023 года. Решение о продлении его действия зависит от анализа ситуации, отметил Бильгич.