В Пентагоне заявили, что каких-либо объявлений о размещении сил в Финляндии нет

США пока не располагают какими-либо объявлениями о размещении сил в Финляндии в связи со вступлением этой страны в НАТО. Об этом заявила на брифинге в среду заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У меня нет сегодня каких-либо объявлений по поводу размещения [сил] в Финляндии. Мы, конечно, приветствуем Финляндию в качестве члена НАТО, - сказала она. - <...> Но у меня нет обновленной информации о чем-либо дополнительно".

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Для урегулирования этих вопросов перед саммитом НАТО в 2022 году между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан меморандум с перечнем конкретных шагов, которые, по мнению Анкары, должны сделать две северные страны.

Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО 30 марта. 4 апреля Финляндию официально приняли в состав блока в качестве 31-го члена альянса.