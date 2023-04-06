Трое полицейских погибли в перестрелке в Ингушетии

Три полицейских погибли в перестрелке с террористами, которые 28 марта напали на пост ГАИ в селе Кантышево, а 3 апреля обстреляли правоохранителей во время обхода. Ночью 6 апреля спецназ заблокировал преступников в заброшенном доме на улице Кавказской в Зязиков-Юрте в Ингушетии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, известно, что один из погибших был старшим участковым, а двоих прикомандировали из других частей МВД.

"К сожалению, погибли трое полицейских. Еще семеро получили ранения", - сообщил источник РЕН ТВ.

По предварительным данным, сейчас на месте перестрелки затишье. Террористы прекратили вести огонь, но еще не обеззоружены.