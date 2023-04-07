Iberdrola продаст электростанции правительству Мексики за $6 млрд

Правительство Мексики выкупит у испанской компании Iberdrola 13 электростанций за $6 млрд. Мехико получит контроль над 16% генерирующих мощностей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, общая доля государственной компании возрастет до 55,5%.

По словам президента Мексики, в результате сделки население получит бесперебойное снабжение энергией. К концу 2024 года доля государства в электрогенерации должна достичь 65%.