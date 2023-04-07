https://news.day.az/world/1552960.html Iberdrola продаст электростанции правительству Мексики за $6 млрд - ВИДЕО
Iberdrola продаст электростанции правительству Мексики за $6 млрд - ВИДЕО
Правительство Мексики выкупит у испанской компании Iberdrola 13 электростанций за $6 млрд. Мехико получит контроль над 16% генерирующих мощностей страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, общая доля государственной компании возрастет до 55,5%.
По словам президента Мексики, в результате сделки население получит бесперебойное снабжение энергией. К концу 2024 года доля государства в электрогенерации должна достичь 65%.
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