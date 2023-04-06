Миллиардеры стали чаще покупать недвижимость в Дубае

Обеспеченные люди чаще предпочитают покупать недвижимость в Дубае, а не в Лондоне, пишет Bloomberg со ссылкой на главу одного из агентств недвижимости британской столицы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Риелтор раскрыл детали своего разговора с одним из клиентов, неназванным миллиардером. Тот продает пентхаус в Белгравии (район в историческом центре Лондона).

"С Лондоном покончено", - заявил миллиардер.

Пентхаус оценивается владельцем в £28 млн. Риелтор считает, что сумма завышена - на деле это - £20 млн. По словам владельца, деньги для него несущественны.

Агент пояснил, что выбор его клиента также пал на Дубай - так как миллиардер не хочет платить налоги.

По британским законам гражданин может не платить налоги на свои доходы за границей в случае, если имеет постоянное место жительства за рубежом.