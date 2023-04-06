https://news.day.az/world/1552967.html Нападение на детский сад в Бразилии - ВИДЕО
Нападение на детский сад в Бразилии - ВИДЕО
В Бразилии четыре ребенка погибли после нападения мужчины с топором на детский сад. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в Блюменау. Неизвестный перебрался через ограду частного детского сада и напал на детей. В результате четверо воспитанников погибли, трое получили ранения.
После нападения неизвестный сдался полиции. В данный момент мужчина находится под арестом.
После случившегося власти штата объявили трехдневный траур.
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