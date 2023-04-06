Мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро в городской автобус ворвался мужчина с ножом и ранил несколько пассажиров, а затем поджог его.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пострадали несколько человек, среди них есть дети. Нападавший задержан.