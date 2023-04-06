https://news.day.az/world/1552981.html Мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро - ВИДЕО
Мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро - ВИДЕО
В Рио-де-Жанейро в городской автобус ворвался мужчина с ножом и ранил несколько пассажиров, а затем поджог его.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пострадали несколько человек, среди них есть дети. Нападавший задержан.
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