Жители Канады остались без света

Из-за ледяного дождя и сильного ветра более миллиона жителей канадских провинций Онтарио и Квебек остались без света. Об этом свидетельствуют данные портала PowerOutage.ca, который предоставляет информацию о перебоях в электроснабжении на территории страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в Квебеке без света остаются около 988 тысяч потребителей, в Онтарио - более 130 тысяч.

"В среду ледяной дождь и сильный ветер обрушились на Монреаль и некоторые другие юго-западные районы провинции, отключив электричество сотням тысяч потребителей", - сообщают местные СМИ.

22 марта сообщалось, что в Калифорнии из-за сильного шторма без электричества остались несколько сотен тысяч человек. Шторм обрушился на районы заливов Сан-Франциско и Монтерей днем 21 марта. В результате стихия повалила деревья, были оборваны линии электропередач, более 200 тысяч человек остались без света.

Кроме того, шторм также привел к наводнениям в некоторых районах. Больше всего пострадали города Санта-Круз, Сан-Матео и Санта-Клара.