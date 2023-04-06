Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетике Украины

Ущерб энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины составляет более $10 млрд. Это следует из комплексной оценки Всемирного банка и Программы развития Организации Объединенных Наций (ООН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пресс-служба Программы развития ООН отметила, что для экстренного ремонта Украине необходимо выделить не менее $1,2 млрд.

Отмечается, что больший ущерб приходится на энергетику - примерно $6,5 млрд. Ущерб атомным станциям составляет около $770 млн. В ООН подчеркнули, что зимой без света и электричества при отрицательных температурах неделями оставались населенные пункты, поэтому нужно в срочном порядке составить план для действий в чрезвычайных ситуациях на следующую зиму. В организации подсчитали, что экстренные меры могут стоить примерно $1 млрд.

Постоянный представитель Программы развития ООН на Украине Жако Силльерс заявил, что на сегодняшний день "приоритет состоит в том, чтобы сохранить свет и тепло".