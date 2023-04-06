Отбор из подземных хранилищ ЕС достиг максимума за 10 лет

Отбор из подземных хранилищ (ПХГ) Европы растет на фоне похолодания, которое оттянет завершение отопительного сезона, и уже достиг максимума для начала апреля за последние 10 лет. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41 млн куб. м на 6 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". В среду, 5 апреля, объем прокачки составил 41,1 млн куб. м.