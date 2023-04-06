Швейцария лишит премий руководство банка Credit Suisse

Правительство Швейцарии распорядилось о лишении правления банка Credit Suisse невыплаченных премий за 2022 год, следует из заявления на сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Топ-менеджерам первого и второго уровней бонусы выплатят в сокращенном объеме - их урежут на 50 и 25 процентов соответственно. Те же меры применят к премиям, которые будут начислены в текущем году до завершения поглощения банка его конкурентом - UBS. В общей сложности около тысячи сотрудников лишатся дополнительных выплат на сумму от 50 до 60 миллионов швейцарских франков (от 55,3 до 66,3 миллиона долларов).

Власти также обязали Credit Suisse рассмотреть возможность возвращения руководством уже выплаченных премий и сообщить о своем решении Минфину и финансовому регулятору Finma.

Как объясняет Bloomberg, правительство Швейцарии имеет право применять в отношении крупного банка санкции, связанные с оплатой труда, если он получает государственную помощь. Акционеры Credit Suisse ранее выражали свое недовольство несоответствием между суммой бонусов руководства и объемом прибыли банка.