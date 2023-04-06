Раскрыта роль наследного принца Джорджа на коронации Карла III

Букингемский дворец объявил, что 9-летний принц Джордж будет одним из почетных пажей короля на предстоящей коронации 74-летнего Карла III и 75-летней королевы-консорта Камиллы. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во время коронационной службы 6 мая Их Величествам будут сопутствовать четыре почетных пажа. Пажи будут составлять часть процессии через неф Вестминстерского аббатства", - говорится в релизе Букингемского дворца.

Вместе с Джорджем в процессии будет участвовать 13-летний лорд Оливер Чолмондели, родители которого являются близкими друзьями короля и принца Уильяма, и 12-летний Ральф Толлемач, сын крестника короля Эдварда Толлемача.

Еще четыре мальчика будут исполнять роль пажей королевы-консорта Камиллы. В церемонии примут участие 12-летние близнецы Гас и Луис Лопес, дочери Камиллы Лауры Лопес, а также Фредди Паркер-Боулз, сын ее сына Тома Паркера-Боулза.

Несколько дней назад Букингемский дворец также опубликовал официальное приглашение, подтвердив, что коронация состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Согласно сайту королевской семьи, по почте будет разослано более 2 тыс. приглашений.