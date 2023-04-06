Изменение климата вызывает всплеск лихорадки денге

На фоне изменения климата лихорадка денге и другие заболевания, вызываемые переносимыми комарами арбовирусами, распространяются гораздо быстрее и дальше, 6 апреля сообщает пресс-служба ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что лихорадка денге и другие заболевания, вызываемые переносимыми комарами распространяются гораздо быстрее и дальше и что глобальные вспышки могут возникнуть в не эндемичных районах мира.

Эксперты агентства здравоохранения ООН забили тревогу по поводу увеличения числа случаев денге и чикунгуньи и предупредили, что также можно ожидать новых эпидемий Зика.

Все три заболевания вызваны арбовирусами, переносимыми комарами Aedes aegypti, которые распространяются на новые территории по мере того, как планета нагревается.

"Изменение климата сыграло ключевую роль в распространении комаров-переносчиков", - сказал Раман Велаюдхан, координирующий инициативу ВОЗ по лихорадке денге и арбовирусу.

Он и его коллега Диана Рохас Альварес, технический руководитель ВОЗ по чикунгунья и вирусу Зика, подчеркнули необходимость принятия срочных мер по сдерживанию распространения комаров на фоне опасений более крупных вспышек в новых районах.

Целых 129 стран уже подвержены риску денге, в том числе 100 стран, где это заболевание является эндемичным.

И число случаев заболевания в последние годы выросло в геометрической прогрессии, подскочив с примерно полумиллиона в 2000 году до примерно 5,2 миллиона в 2019 году, худшем году за всю историю наблюдений, сказал Велаюдхан журналистам.

Случаи не регистрировались должным образом во время пандемии COVID, но он предупредил, что их число остается высоким.

Параллельно с этим чикунгунья, о которой на сегодняшний день сообщалось в 115 странах с момента ее открытия в 1950 году, переживает резкий всплеск в Америке, сообщил журналистам Рохас Альварес.

В этом году там было зарегистрировано около 135 000 случаев по сравнению с 50 000 случаев, зарегистрированных в первой половине 2022 года.

Наиболее тревожным сигналом, является расширяющееся географическое распространение обоих заболеваний, о которых сообщается в Северной и Южной Америке, а также они перемещаются в северное полушарие, включая ряд европейских стран.

"Эта высокая передача вирусов в Америке может быть предвосхищением того, как может выглядеть следующий летний сезон в северном полушарии", - предупредила Рохас Альварес.

Эти два заболевания часто вызывают лишь легкие симптомы, такие как лихорадка, боль в теле и сыпь.

Но в то время как у большинства людей, заразившихся чикунгуньей, симптомы проявляются примерно в течение недели, целых 40% будут ощущать последствия в течение месяцев и даже лет.

"Это может привести к пожизненной инвалидности", - предупредил Рохас Альварес.

При лихорадке денге, которая бывает четырех близкородственных серотипов, у людей, повторно инфицированных другим серотипом, часто развивается тяжелое заболевание.

Это может привести к отказу органов и смерти, предупредил Велаюдхан, добавив, что это большая угроза для мира, потому что в большинстве стран сейчас в обращении находятся все четыре серотипа.

Он призвал страны усилить борьбу с комарами и "быть начеку", чтобы обнаруживать распространение болезней.