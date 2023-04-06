Вертолет Сил самообороны Японии пропал с радаров

Вертолет UH-60 Black Hawk Сил самообороны Японии пропал с радаров в районе отдаленного острова Мияко. Об этом 6 апреля сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

На борту воздушного судна находились 10 человек. Он исчез в 16:33 (11:33 по бакинскому), а взлетел с Мияко в 16:00 (11:00 по бакинскому) и должен был вернуться обратно через час.

Отряды Сил самообороны Японии и береговой охраны отправились на поиски вертолета.