Умер создатель всемирно известной настольной игры

Создатель знаменитой стратегической настольной игры "Колонизаторы" (Catan) Клаус Тойбер умер в возрасте 70 лет. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С великой грустью и тяжелым сердцем семья Тойбер сообщает, что их любимый муж и отец Клаус Тойбер скончался 1 апреля 2023 года после непродолжительной тяжелой болезни", - говорится в заявлении семьи всемирного известного разработчика игр на официальном сайте "Колонизаторов".

Тойбер родился 25 июня 1952 года в немецком городе Рай-Брайтенбах. Он занялся созданием настольных игр в 1980-х годах, когда работал зубным техником в Дармштадте. Мужчина признавался, что тогда у него было много проблем на работе. "Я разрабатывал игры, чтобы сбежать от всего этого. Это был мой личный мир, созданный своими руками", - вспоминал он.

Стратегия "Колонизаторы", в которой игроки, соревнуясь друг с другом, строят поселения, используя пять ресурсов, была впервые издана в 1995 году. Через три года она стала очень популярной. Тойбер понял, что может прокормить семью за счет своего творения и оставил нелюбимую работу.

С тех пор "Колонизаторы" разошлись по всему миру многомиллионными тиражами и стали одной из самых популярных настольных игр на планете. После введения локдауна из-за пандемии COVID-19 в 2020-м случился очередной всемирный всплеск интереса к игре Тойбера. Всего она издавалась на 40 языках, породила множество игр-подражаний и была перенесена на электронные игровые платформы.