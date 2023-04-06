В Стамбуле рухнуло многоэтажное здание

6 апреля, в четверг, в центре турецкого Стамбула обвалилось многоэтажное здание, сообщает DHA, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Расселенная жилая постройка находилась в центральном районе мегаполиса Каракёй. Источник сообщает, что здание начало рушиться еще утром четверга, а к 15:00 по местному времени обвалилось полностью.

Известно, что в пятиэтажном здании проводились ремонтные работы. Из-за угрозы обрушения здания улица, где случилось происшествие, была частично перекрыта с самого утра, в том числе власти ограничили движение общественного транспорта.

По словам глава департамента культурных ценностей мэрии Стамбула Октая Озель, постановление о реставрации рухнувшей пятиэтажной постройки владелец здания получил еще 2015 году, но за прошедшие годы так и не приступил к ней.

Информация о пострадавших уточняется, сейчас обзор улицы, где находилось здание, затруднен из-за поднявшейся пыли.