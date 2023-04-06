Рекордная за 100 лет засуха в Аргентине

Самая сильная за последние 100 лет засуха в Аргентине нанесла большой урон экономике страны. Об этом сообщает News 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аргентинская экономика находится в затяжном кризисе, и в 2023 году годовая инфляция превысила 100%. При этом страна должна Международному валютному фонду более 44 млрд долларов, что делает критически важными показатели экспорта. Теперь, согласно официальным прогнозам, урожай сои и пшеницы в этом году сократился вдвое, а урожай кукурузы сократился более чем на треть - при том что именно эти культуры играли важную роль в экспорте и участвовали в наполнении государственного бюджета.

При этом озвученная оценка является предварительной, и окончательный размер ущерба удастся оценить лишь после того, как комбайны выйдут на поля. Более того, даже тот урожай, который удастся собрать, будет более низкого качества из-за нехватки воды - поскольку осадки сократились примерно в два раза.

Экономист Росарио Томас Родригес Сурро оценивает общий ущерб экономики Аргентины от неудачного сезона в 20 миллиардов долларов, что составляет почти три процента ВВП.

В сельскохозяйственной зоне Лимы, примерно в 100 километрах к северо-западу от Буэнос-Айреса, большая часть урожая сои в этом году просто останется на поле, добавил агроном Хайме Местре. Это связано с низким качеством выросшей сои, в связи с чем работа комбайнов и логистических цепочек становится убыточной. Влажность почвы вокруг Лимы упала примерно до пяти процентов - этого недостаточно для посева следующего урожая пшеницы, который должен быть высажен всего через несколько недель. Выросшие початки кукурузы обладают коричневым цветом и растрескались, зерна кукурузы маленькие и неправильной формы. При этом ситуацию уже невозможно исправить, даже если прямо сейчас пойдет дождь.