https://news.day.az/world/1553172.html Ливан обстрелял северные территории Израиля - ВИДЕО
Ливан обстрелял северные территории Израиля - ВИДЕО
С территории Ливана 6 апреля был нанесен ракетный удар по северным территориям Израиля. Армия еврейского государства ответила огнем, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в ливанских силах безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ближневосточные СМИ отмечают, что обстрел стал крупнейшим за последние несколько лет. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с силовиками. Этого не происходило с 2006 года.
Ответный удар Израиля пришелся на населенный пункт Эль-Клейла на юге Ливана. Информации о пострадавших нет. Сообщается о 90 ракетах.
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