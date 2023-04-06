Ливан обстрелял северные территории Израиля

С территории Ливана 6 апреля был нанесен ракетный удар по северным территориям Израиля. Армия еврейского государства ответила огнем, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в ливанских силах безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ближневосточные СМИ отмечают, что обстрел стал крупнейшим за последние несколько лет. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с силовиками. Этого не происходило с 2006 года.

Ответный удар Израиля пришелся на населенный пункт Эль-Клейла на юге Ливана. Информации о пострадавших нет. Сообщается о 90 ракетах.