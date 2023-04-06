Стокгольм отказал Анкаре

Правительство Швеции отказалось экстрадировать в Турцию мужчину, обвиняемого Анкарой в терроризме. Об этом в четверг сообщает агентство TT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

50-летний подозреваемый является подданным Швеции. Анкара считает его членом "вооруженной террористической организации" в Турции. Запрос об экстрадиции поступил в ноябре 2022 года. Решение об отказе в выдаче было принято на заседании кабинета министров на прошлой неделе.

В то же время правительство разрешило выдать человека, приговоренного к почти 13 годам лишения свободы за мошенничество. Мужчина, являющийся гражданином Турции, также задержан в Швеции. Верховный суд королевства заявил, что не нашел препятствий для его экстрадиции.

Швеция подала заявку на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.