В Японии нашли обломки упавшего военного вертолета

Телеканал NHK в четверг сообщил, что японская береговая охрана нашла в районе острова Мияко обломки, которые, вероятно, принадлежат пропавшему ранее вертолету UH-60 Black Hawk Сил самообороны Японии. Рядом с соседним с Мияко островом Ирабу были обнаружены обломки винта воздушного судна, а также растекшееся топливо, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Отмечается, что вертолет, на борту которого находились 10 человек, вылетел с острова Мияко для регулярного патрулирования. Общая продолжительность полета не должна была превышать один час, а погодные условия при этом были нормальными.

В район острова японской береговой охраной было направлено четыре патрульных судна для проведения поисковой операции.