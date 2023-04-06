Ученые нашли новый фактор, влияющий на эффективность вакцинации от COVID

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что воздействие загрязненного воздуха может ухудшить выработку антител после вакцинации от COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные 927 людей в возрасте от 40 до 65 лет. Все получили одну или две дозы основных вакцин против COVID-19, распространенных в Испании (производства AstraZeneca, Pfizer или Moderna).

У людей, подвергшихся более высокому уровню загрязнения воздуха до пандемии, уровень антител после вакцинации был ниже. В частности, воздействие мелкодисперсных твердых частиц (PM2,5) и диоксида азота было связано примерно с 10-процентным снижением выработки антител IgM и IgG у людей без предшествующей инфекции. У переболевших коронавирусом связь между воздействием загрязненного воздуха и эффективностью вакцины была менее выражена.

Ученые предположили, что загрязнение воздуха может вызвать хроническое воспаление, которое негативно влияет на эффективность вакцины.

В исследовании не рассматривалось, приводит ли снижение ответа антител к повышенному риску прорывных инфекций и их тяжести.