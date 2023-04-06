В Париже не утихают протесты

На улицах Парижа стартовала одиннадцатая акция протеста против повышения пенсионного возраста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации агентства, в демонстрации принимают участие десятки тысяч человек.

В материале отмечается, что забастовки по-прежнему нарушают работу нефтеперерабатывающих и атомных заводов. Кроме того, сборщики мусора пообещали возобновить акции протеста со следующей недели.