В Париже не утихают протесты
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На улицах Парижа стартовала одиннадцатая акция протеста против повышения пенсионного возраста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации агентства, в демонстрации принимают участие десятки тысяч человек.

В материале отмечается, что забастовки по-прежнему нарушают работу нефтеперерабатывающих и атомных заводов. Кроме того, сборщики мусора пообещали возобновить акции протеста со следующей недели.