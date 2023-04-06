https://news.day.az/world/1553188.html В Париже не утихают протесты - ВИДЕО
В Париже не утихают протесты - ВИДЕО
На улицах Парижа стартовала одиннадцатая акция протеста против повышения пенсионного возраста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно информации агентства, в демонстрации принимают участие десятки тысяч человек.
В материале отмечается, что забастовки по-прежнему нарушают работу нефтеперерабатывающих и атомных заводов. Кроме того, сборщики мусора пообещали возобновить акции протеста со следующей недели.
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