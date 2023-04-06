Хорошая новость от ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении числа летальных исходов из-за коронавируса в мире на 30% за четыре недели в сравнении с месяцем ранее. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В бюллетене говорится, что количество случаев заражения коронавирусом в мире уменьшилось на 28%.

Отмечается, что в период с 6 марта по 2 апреля свыше 3,2 млн человек заболели коронавирусной инфекцией, около 24 тыс. скончались. Максимальное число заболевших зафиксировано в Соединенных Штатах (626 532), на втором месте по данному признаку идет Россия (313 998), на третьем - Южная Корея (271 162), далее Япония (202 631) и Франция (193 359).

По информации ВОЗ, с начала пандемии и по состоянию на 6 апреля поступили сообщения о 762 201 169 инфицированных COVID-19 и о 6 893 190 погибших от вируса.