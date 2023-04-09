В Антарктиде зарегистрированы рекордно низкие показатели морского льда

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) заявили, что на территории Антарктики зафиксированы наиболее низкие показатель площади морского льда за всю историю наблюдений, проводимых с 1979 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в пресс-службе института.

"Отмечены рекордно низкие показатели площади морского льда за последние 44 года", - указывается в публикации.

Согласно информации ААНИИ, в конце февраля текущего года площадь антарктического морского льда составила порядка 1,8 млн квадратных километров. Лед, оставшийся после летнего таяния снежного покрова сохранялся как правило в морях Уэдделла и Амундсена.

По оценкам ученых, снижение уровня ледовитости отмечается уже второй год подряд, в феврале прошлого года площадь антарктического морского льда равнялась 1,92 млн квадратных километров.