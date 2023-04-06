В Париже протестующие подожгли любимый ресторан Макрона

Радикально настроенные участники манифестации в Париже против повышения пенсионного возраста закидывают полицейских пустыми бутылками и петардами в районе исторического ресторана "Ротонда", который президент Франции Эмманюэль Макрон посещал в ходе выборов главы государства в 2017 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, протестующие атаковали известный ресторан, разбили витрины, а также смогли при помощи пиротехники поджечь козырек уличной веранды. Пожарные под прикрытием полиции справились с огнем.

Они вскрыли бак для сбора стекла и забрасывают полицейских пустыми бутылками. В ответ сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

На место прибыли сотрудники спецподразделения полиции по борьбе с уличными беспорядками BRAV-M. Участники манифестации начали скандировать лозунги против них.