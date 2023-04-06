https://news.day.az/world/1553215.html Протестующие во Франции спели песню с угрозами в адрес Макрона - ВИДЕО
Протестующие во Франции спели песню с угрозами в адрес Макрона - ВИДЕО
"Эммануэль Макрон, если ты продолжишь (пенсионную реформу), у тебя дома будет темно!" - поют демонстранты, хлопая в ладоши, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ранее в тот же день парижане в ходе протестов разгромили ресторан "Ротонда" - любимое заведение Макрона.
Также появились кадры, на которых видно, что правоохранители начали применять слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре