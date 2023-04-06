Протестующие во Франции спели песню с угрозами в адрес Макрона

"Эммануэль Макрон, если ты продолжишь (пенсионную реформу), у тебя дома будет темно!" - поют демонстранты, хлопая в ладоши, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее в тот же день парижане в ходе протестов разгромили ресторан "Ротонда" - любимое заведение Макрона.

Также появились кадры, на которых видно, что правоохранители начали применять слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.