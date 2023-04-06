Лавров прибыл в Турцию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Анкару. Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

В пятницу, 7 апреля, у Лаврова запланированы переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Как ожидается, министры обсудят ситуацию вокруг украинского кризиса и реализации "зерновой сделки", ранее продленной Москвой на 60 дней вместо 120. На встрече будут затронуты и другие региональные вопросы, включая нормализацию отношений между Турцией и Сирией при содействии России, а также обстановку в Закавказье, Центральной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Отдельное внимание на переговорах, как ожидается, будет посвящено торгово-экономическому сотрудничеству между Москвой и Турцией, особенно в энергетической сфере: эксплуатации газопровода "Турецкий поток" и строительству АЭС "Аккую".