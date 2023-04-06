В ВОЗ ожидают от Китая полного доступа к сведениям о ковиде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает от Китая доступа ко всей информации, касающейся COVID-19.

В отсутствие таких сведений будут рассматриваться все гипотезы, касающиеся происхождения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Без полного доступа к информации, которая имеется у Китая, невозможно, что-либо сказать [о происхождении SARS-CoV-2]. Рассматриваются все гипотезы. Такова позиция ВОЗ, и именно поэтому мы призываем Китай сотрудничать по этому вопросу", - сказал гендиректор. Он подчеркнул, что если в Пекине будут действовать таким образом, то удастся выяснить, "что произошло и как это [распространение коронавируса] началось".

По словам Гербрейсуса, выяснить происхождение возбудителя ковида необходимо как с научной точки зрения, так и с моральной. "Если мы выясним происхождение этого вируса, то будем знать, как предотвратить следующую [вспышку инфекционной болезни] или как быстро с ней справиться", - сказал он, напомнив, что от COVID-19 в мире умерли около 7 млн человек.

Как заявила на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, в настоящий момент у организации "нет ответа на вопрос о том, как началась пандемия". По ее словам, ВОЗ уже не один год просит предоставить ей информацию о том, из каких мест на рынок в Ухане поступали продававшиеся там животные, на каких фермах они выращивались, как попадали на рынок, проводилось ли тестирование людей, работавших на рынке. "Мы стараемся работать с учеными, чтобы получить больше информации о самых ранних случаях COVID-19", - отметила эксперт, напомнив, что такие случаи были зафиксированы в ноябре 2019 года "и даже раньше".