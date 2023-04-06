Хулуси Акар провел телефонные переговоры с Остином

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Джеймсом Остином.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы НАТО, двусторонней и региональной обороны и безопасности.

"В ходе переговоров была выражена важность продления Черноморского зернового соглашения, вопросы членства Финляндии в НАТО, значение положительного результата проекта модернизации и поставок F-16 в Турцию",-говорится в сообщении министерства.