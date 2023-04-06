https://news.day.az/world/1553254.html Хулуси Акар провел телефонные переговоры с Остином
Хулуси Акар провел телефонные переговоры с Остином
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Джеймсом Остином.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы НАТО, двусторонней и региональной обороны и безопасности.
"В ходе переговоров была выражена важность продления Черноморского зернового соглашения, вопросы членства Финляндии в НАТО, значение положительного результата проекта модернизации и поставок F-16 в Турцию",-говорится в сообщении министерства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре