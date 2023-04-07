ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Израильская армия наносит в ночь на пятницу удары по территории сектора Газа.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.