ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа
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Израильская армия наносит в ночь на пятницу удары по территории сектора Газа.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.