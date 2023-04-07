https://news.day.az/world/1553260.html ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа
ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа
Израильская армия наносит в ночь на пятницу удары по территории сектора Газа.
Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.
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