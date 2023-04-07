Авиакатастрофа у берегов Флориды

Четыре человека погибли в результате крушения самолета близ побережья Флориды в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местная полиция. Тела жертв катастрофы уже подняты на поверхность.

По данным полицейского управления города Венис, сначала были обнаружены тела двух мужчин 60 и 64 лет. Один из них являлся пилотом разбившегося самолета. В дальнейшем водолазы нашли тела двух женщин 57 и 68 лет - предположительно, это супруги мужчин, а также обломки легкомоторного самолета Piper PA-32. Сообщается, что ранее самолет прилетел в аэропорт Вениса из города Сент-Питерсберг, расположенного также во Флориде. Вечером 6 апреля самолет вылетел из города и через некоторое время потерпел крушение в Мексиканском заливе.

Причины происшествия устанавливаются.