Полиция разгоняла протестующих в Париже автоматами

Массовые протесты до сих пор не утихают во Франции. Новые кадры происходящего на улицах Парижа горожане выложили в соцсети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно огромный костер, который демонстранты развели прямо посреди дороги. Разгонять митингующих вышли наряды полиции.

Ночью правоохранители и буйные протестующие устроили в центре французской столицы уличные бои. Стражи порядка разгоняли демонстрантов, угрожая им автоматами.

Несколько дней назад МИД страны пожаловалось на "профессиональных погромщиков", прибывших во Францию из других государств Евросоюза. Всего в массовых беспорядках приняли участие 2,2 тысячи таких дебоширов.

Напомним, что сейчас во Франции продолжаются протесты граждан против пенсионной реформы, которая предусматривает выход на пенсию в 64 года, а не в 62, как раньше.

23 марта французский лидер Эммануэль Макрон дал интервью в эфире телеканала France 2 и заявил, что сам не рад реформе. Он также сказал, что сожалеет о том, что до населения не была донесена важность принятия данного нововведения. Предполагалось, что выступление Макрона на телевидении успокоит граждан, однако эффект оказался прямо противоположным.