https://news.day.az/world/1553301.html На Солнце зафиксировали сильную вспышку - ВИДЕО
На Солнце зафиксировали сильную вспышку - ВИДЕО
Ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, космическое явление продолжалось 28 минут и привело к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.
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