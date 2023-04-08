На Солнце зафиксировали сильную вспышку

Ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, космическое явление продолжалось 28 минут и привело к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.