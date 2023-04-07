Япония продлила санкции против КНДР
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Япония на два года самостоятельно продлила санкции против Северной Кореи, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что санкции запрещают кораблям и судам КНДР использовать японские морские порты, а также остается в силе запрет на любые экспортные и импортные взаимоотношения с Северной Кореей.

По данным телеканала, решение было принято на основании многократных ракетных пусках КНДР в сторону Японского моря - изначально санкции были введены из-за отсутствия прогресса в деле по освобождению японских граждан, похищенных в 1970-80-х годах спецслужбами Северной Кореи.

Действие санкций должно было завершиться 13 апреля 2023 года.