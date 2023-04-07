https://news.day.az/world/1553346.html Раскрыты сроки вступления Швеции в НАТО
Раскрыты сроки вступления Швеции в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, когда Швеция может стать членом НАТО. Об этом он высказался в беседе с телеканалом Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Блинкен раскрыл сроки вступления Швеции в НАТО и допустил, что это произойдет к саммиту стран альянса, запланированному на 11-12 июля в Вильнюсе.
"Я убежден, что это скоро произойдет. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО", - подчеркнул он.
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