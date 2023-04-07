Фура, перевозившая краску, перевернулась и взорвалась в Узбекистане

Грузовик, перевозивший лакокрасочные материалы, перевернулся и взорвался на трассе в Узбекистане. Ролик опубликовал Telegram-канал "RT на русском".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, судя по видео, фура ехала по средней полосе с высокой скоростью. На повороте прицеп завалился на бок, машина упала и взорвалась. Горящие лакокрасочные материалы залили проезжую часть шоссе.

В аварии погиб водитель фуры, еще шесть человек получили ранения. В результате аварии были повреждены еще три автомобиля.