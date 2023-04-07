Метеор упал на севере Иркутской области

Метеор, по предположению властей и общественности, упал в городе Усть-Кутск Иркутской области, рассказали в районной администрации. Многочисленные камеры наблюдения зафиксировали необычное явление поздно вечером 6 апреля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, что при падении объекта произошла яркая вспышка, которая осветила все небо над городом.

"В 22.47 по местному времени над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету", - говорится в сообщении администрации, размещенном во "Вконтакте".

Пользователи соцсети в комментариях подтвердили, что наблюдали это явление.