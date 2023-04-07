Цены на продукты питания шокировали жителей Польши

Огромная инфляция в Польше настолько разогнала цены на продукты питания в магазинах, что многие местные жители были шокированы новыми цифрами. Об этом сообщает польский портал Super Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации привели в пример письмо местной жительницы в редакцию, которая приложила к нему чеки на продукты, купленные в 2019 году.

"Я убиралась в квартире и нашла старые чеки за покупки, которые делала в 2019 году. Увидев цену на яйца, овощи или бананы, я не поверила своим глазам. Все ужасно подорожало", - отметила местная жительница в письме.

По полученным данным журналистов портала, которые решили проверить текущие цены в тех же магазинах, указанных в чеках, сильнее всего подорожал сладкий перец. За четыре года цена выросла в два раза и сейчас составляет 22 злотых ($5,12) за килограмм. На втором месте по подорожанию яйца, цены на которые выросли с 4,99 ($1,16) злотых до 7,99 ($1,86) злотых. Также серьезно подорожали бананы, лук и картошка.