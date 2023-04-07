В Тунисе ввели ограничения на использование воды

В Тунисе ввели систему квот на питьевую воду и запретили использовать ее в сельском хозяйстве из-за засухи. Ограничение действует до 30 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Запрет также распространяется на использование питьевой воды для мытья автомобилей, полива зеленых насаждений, уборки улиц и общественных мест. Нарушителям грозит штраф и лишение свободы на срок от шести дней до шести месяцев.

Тунис страдает от серьезной засухи четвертый год подряд. Из-за редких дождей с сентября 2022-го по март 2023 года запасы питьевой воды в стране упали до 30 процентов от максимального значения. В некоторых городах в конце марта был введен запрет на питье воды ночью, чтобы сократить ее потребление.