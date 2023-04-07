Экоактивисты спровоцировали автомобильный хаос в Швейцарии

Сен-Готардский автомобильный тоннель заблокировали экоактивисты, сообщило 7 апреля немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Согласно сообщению полиции, утром 7 апреля шесть активистов экологического движения Renovate Switzerland приклеили себя на северном въезде в Сен-Готардский автотоннель. Активисты были в возрасте от 19 до 60 лет.

Полиции пришлось полностью перекрыть движение в тоннеле в обе стороны для того, чтобы отклеить демонстрантов от дорожного полотна. При этом, по сообщению полиции, произошла потасовка между климатическими активистами и водителями автомобилей, которые вынуждены были прекратить движение из-за акции экологических демонстрантов. Полиция временно задержала всех экоактивистов и предъявила им обвинение в правонарушении.

С самого утра, еще до акции экоактивистов, у северного въезда в тоннель образовалась автомобильная пробка длиной около 15 км. Задержка для автотранспорта составляла примерно 2-2,5 часа. Акция экоактивистов усугубила пробку.

К 11:30 ч местного времени правоохранителям удалось отклеить активистов от проезжей части, и полиция разрешила возобновить движение. Несмотря на возобновленное движение, пробка не уменьшилась. К полудню длина автомобильного затора с северной стороны Сен-Готардского тоннеля достигла 19 км.

Из-за ситуации вокруг Сен-Готардского тоннеля многие автоводители решили объехать тоннель по обходным дорогам через кантон Вале. Это, в свою очередь, перегрузило автотрассы в кантоне и вызвало многочисленные заторы. Например, на перевале Зустен или в городе Натерс водителям пришлось простоять в пробках по часу.