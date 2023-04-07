Мировые цены на продовольствие снизились в марте на 20,5% по сравнению с пиковыми показателями год назад. Такие данные содержатся в распространенном в пятницу Индексе продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которая отслеживает ежемесячные изменения международных цен на корзину базовых продовольственных товаров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в заявлении ФАО, в марте 2023 года индекс продолжил снижение 12-й месяц подряд, составил в среднем 126,9 пункта, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 20,5% ниже пикового уровня марта 2022 года. Этому способствует "микс поставок, сниженный спрос на импорт и расширение черноморской зерновой инициативы", поясняется в заявлении.

В частности, индекс цен на зерновые снизился на 5,6% по сравнению с февралем, при этом мировые цены на пшеницу упали на 7,1%, что было обусловлено высоким уровнем производства в Австралии, улучшением условий посевов в Евросоюзе, большими объемами поставок из РФ и продолжающимся экспортом из Украины через ее черноморские порты. Мировые цены на кукурузу упали на 4,6% отчасти из-за ожиданий рекордного урожая в Бразилии, в то время как цены на рис снизились на 3,2% на фоне продолжающегося или предстоящего сбора урожая в основных странах-экспортерах, включая Индию, Вьетнам и Таиланд. Индекс цен на растительное масло в среднем на 3% ниже, чем в предыдущем месяце, и на 47,7% меньше, чем в марте 2022 года, поскольку большие мировые запасы и сдержанный мировой спрос на импорт привели к снижению котировок соевого, рапсового и подсолнечного масла. Это более чем компенсирует более высокие цены на пальмовое масло, отмечают в ФАО.

Тем не менее, как отмечает главный экономист ФАО Максимо Тореро, ситуация с продовольственной безопасностью ухудшается в ряде регионов в связи с локальными экономическими факторами. "Хотя цены на мировом уровне снизились, они по-прежнему очень высоки и продолжают расти на внутренних рынках, создавая дополнительные проблемы для продовольственной безопасности. Это особенно актуально для развивающихся стран, зависящих от импорта продовольствия, ситуация усугубляется обесцениванием их валют по отношению к доллару США или евро и растущим долговым бременем", - прокомментировал он.

До самого высокого уровня с октября 2016 года вырос индекс цен на сахар, на 1,5% с февраля, что стало отражением опасений по поводу ухудшения перспектив его производства в Индии, Таиланде и Китае. Незначительно (на 0,5%) вырос индекс цен на мясо.