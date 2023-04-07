В США снизилась безработица

Уровень безработицы в Соединенных Штатах незначительно снизился в марте - до 3,5%, создано 236 тыс. новых рабочих мест. Такие данные обнародовало в пятницу Министерство труда США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общая занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 236 тыс. в марте, а уровень безработицы незначительно изменился и составил 3,5%", - говорится в сообщении.

Февральский показатель безработицы в США составлял 3,6%. Как отмечает ведомство, уровень безработицы и число безработных (5,8 млн человек) "мало изменились в марте". По оценке министерства, эти показатели "демонстрируют незначительное чистое изменение с начала 2022 года".

Касаясь вопроса занятости, Минтруд США отметил, что в марте она продолжала расти в "сферах досугового и гостиничного бизнеса, государственного управления, предоставления профессиональных и деловых услуг и здравоохранения". Зафиксированный в марте показатель составил 236 тыс. новых рабочих мест при среднем приросте за последние полгода примерно в 334 тыс. новых мест, указал Минтруд.