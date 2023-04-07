Более 60% французов негативно относятся к Макрону

Большинство жителей Франции плохо относятся к президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону, передает BFMTV. По опросу Viavoice для Liberation, 65% французов считают имидж главы государства негативным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, сохраняют положительное отношение к Макрону лишь 30% респондентов и только 4% из них очень хорошо относятся к президенту. Что касается негативной стороны, то 16% французов испытывают ненависть в качестве своей первой эмоции при мыслях о главе государства. Еще 16% ощущают гнев, 13% респондентов отвращение, а 9% равнодушие.

При этом 55% французов считают, что уровень свобод во Франции значительно уменьшился и Макрон стал более авторитарным лидером, по сравнению со своим первым президентским сроком. По опросу, 69% респондентов уверены, что глава государства не является справедливым и не считается с другими политическими позициями.