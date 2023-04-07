Рухнуло состояние богатейших криптомиллиардеров

Богатейшие люди криптоиндустрии потеряли в общей сложности 110 миллиардов долларов за последний год. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на американский Forbes.

В апреле 2022 года в список миллиардеров, которые заработали свои деньги на криптовалюте и технологии блокчейн, Forbes добавил 7 человек, расширив его до 19 - самого большого количества за всю историю. Тогда их совокупное состояние составляло около 140 миллиардов долларов. Теперь же, после череды разоблачений в мошенничестве, правительственных исков и падения стоимости активов, эта сумма опустилась ниже 30 миллиардов долларов (по состоянию на 10 марта 2023 года). А десять человек из списка и вовсе больше не миллиардеры.