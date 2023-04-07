Макрон оконфузился рядом с Си Цзиньпином

На визите президента Франции Эммануэля Макрона в Китай хотели поставить яркую точку, но вышла неприглядная клякса. Во время протокольной фотосессии с Си Цзинпином Макрон начал позировать весьма неофициально.

И окрик от репортеров все эксперты назвали самым большим унижением для президента Пятой республики.

"Уберите руку из кармана, пожалуйста", - сказал фотокорреспондент.

В третий день пребывания Макрона в Китае французский лидер всё ещё не оставлял попыток перетянуть председателя страны на сторону Запада.

В Евросоюзе решили, что Пекин сумеет помочь коалиции. А вон сам Си Цзиньпин, очевидно, уже и не планирует озвучивать на этот счет каких-то обещаний. Макрона председатель партии пригласил уже не в зал переговоров, а в сад для чаепития.