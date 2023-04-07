Экоактивисты собираются парализовать Берлин протестами

Экоактивисты из движения "Последнее поколение" собираются в ближайшие недели нарушить нормальную работу столицы Германии с помощью серии протестных демонстраций, пишет Die Welt. По информации издания, в настоящее время участники группы мобилизуют своих сторонников для организации многочисленных блокад, которые смогут парализовать Берлин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, помешать нормальной работе города экоактивисты планируют с помощью около 160 человек, но уже собрали более 650 сторонников, которые готовы оказывать "гражданское сопротивление" в столице ФРГ с середины апреля. Речь идет, к примеру, о перекрытии автодорог, создании помех для транспорта и обычных протестных демонстрациях.

При этом активисты собираются запускать акции без предупреждения. Сторонники "Последнего поколения" уверены, что смогут парализовать Берлин, поскольку для этого якобы не нужно каких-то серьезных шагов.